Названы топ-10 новых кроссоверов в РФ ценой от 2,5 до 3 млн рублей

Российские аналитики продолжают рассказывать о самых популярных автомобилях в разных ценовых сегментах.

На этот раз специалисты рассказали о кроссоверах с ценником от 2,5 до 3,0 миллиона рублей.

Основой для топ-10 новых кроссоверов в РФ ценой от 2,5 до 3 млн рублей стали данные р средней стоимости и объёмах продаж за период с начала года по октябрь.

В отчетный период россияне купили 8 658 новых кроссоверов Hyundai Santa Fe, которая и возглавила составленный рейтинг.

Средняя цена этого автомобиля составляет 2 516 000 рублей, сообщает агентство «Автостат». С ценником 2 613 000 рублей на втором месте располагается KIA Sorento Prime.

Дилеры марки продали 8 656 таких кроссоверов. Третий результат показал Mitsubishi Pajero Sport – 2 768 000 рублей (5 488 проданных единиц). Следующими самыми популярными автомобилями стали Lexus NX и Toyota Fortuner.

Их продажи составили 4 592 и 4 042 ед., а средневзвешенная стоимость – 2 895 000 и 2 686 000 рублей соответственно.

В топ-10 еще оказались: Nissan Murano (2 698 ед.; 2 822 000 руб.), Ford Explorer (2663 ед.; 2 898 000 руб.), BMW X1 (2637 ед.; 2 574 000 руб.), Volvo XC40 (1445 ед.; 2 876 000 руб.) и Lexus UX (752 ед.; 2 604 000 руб.).