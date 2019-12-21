McLaren выпустит первый электромобиль не ранее 2024 года

В компании McLaren пока не торопиться использовать электрические двигатели в своих автомобилях.

Как заявили в руководстве компании, они не отрицают, что рано или поздно им придется начать использовать новые технологии электрификации, но пока они не стремятся к этому.

В McLaren считают, что электрические установки еще недостаточно развиты и больше подходят для гражданских автомобилей, нежели для спорткаров.

Главным недостатком электрификации назвали нынешнее поколение аккумуляторов, которое требует очень серьезных доработок и развития, в том числе и снижения массы.

Было сказано, что если в McLaren решаться сделать электромобиль, который не будет уступать машинам с ДВС, то он выйдет не ранее 2024 года.