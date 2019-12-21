Opel может привезти в РФ полноприводный Grandland X

16 декабря марка «Опель» объявила о начале продаж в России двух новых моделей.

Бренд вернулся на российский авторынок спустя четыре года, но уже в составе французской компании.

Представленные автомобили под брендом Opel имеют платформы от материнской компании. На рынке России представили Grandland X, который доступен только с одним двигателем и системой привода на переднюю ось.

Однако, как выяснилось, автопроизводитель может начать продажи в России и полноприводного варианта, правда в данном случае речь идет о гибридной модификации, где заднюю ось будет приводить в движение электромотор.

В качестве ДВС в установке используется 1,6-литровый 200-сильный двигатель, а суммарная ее отдача составляет 300 л.с.

Только на одной электротяге кроссовер в такой версии сможет проехать 50 км. Как стало известно, если будет принято положительное решение по выводу гибрида, то на нашем рынке он появится не ранее первой половины 2021 года.