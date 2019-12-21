5 законов, которыми расстроят автовладельцев в 2020 году

В следующем году в России вступают несколько новых законов, которые не обрадуют автомобилистов.

Одним из них становится запрет на езду без номеров и диагностической карты. Отсутствие последней грозит штрафом в размере 2 тыс. рублей.

В случае, если нет карты, то не будет возможности оформить страховку, а это станет причиной еще одного штрафа, но уже в размере 2,8 тыс. рублей.

К тому же с Нового года камеры в России начнут фиксировать автомобили, у которых нет страховки. Еще одним нововведением становятся изменения в процедуре прохождения ТО, где придется трижды фотографировать автомобиль после прохождения каждого этапа и отсылать фото в базу ЕАИС ТО.

Помимо этого, в следующем году вводится запрет на езду без госномеров. Однако в данном случае отменяется разрешение на езду в течение 10 дней при покупке нового автомобиля.

Дело в том, что выдавать госномера станут дилеры, получившие соответствующий сертификат. Между тем, недавно премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, в рамках которого автовладельцы обязаны наносить дополнительную маркировку на кузове или раме автомобиля за свой счет в случае если идентификационные номера сгнили или проржавели.

Данную услугу должны делать аккредитованные лаборатории или заводы-изготовители. Ну и еще одним, по-настоящему неприятным законом становится повышение ставок утилизационного сбора, из-за которого на российском рынке с января 2020 года начнется волна удорожания новых машин.