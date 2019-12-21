Электрические модели Jeep будут «лучшими в истории»

Об этом заявил нынешний президент марки Jeep Кристиан Менье. Ранее этот человек управлял японской компанией Infiniti.

Как пишет издание Motoring, компания Jeep возьмёт курс на электрификацию, но сначала модельный ряд марки получит гибридные силовые установки, а после этого и полностью электрические.

Менье заверил, что даже электрические версии сохранят все свои внедорожные качества, а также получат новые технологии, которых сейчас нет в машинах марки.

Первые «зеленые» модели Jeep появятся на ключевых рынках таких как Китай, США и Европа, а затем их начнут предлагать и на других рынках.