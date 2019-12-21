Кроссовер Chery Tiggo 4 превратили в Cowin Showjet

Cowin в 2014 году была основана китайской Chery, и эта марка была создана с целью выпуска моделей, которые будут еще проще, чем машины материнской компании.

Но такое развитие Cowin не принесло успеха и через год после выхода на рынок продажи бренда стали резко падать.

В 2018 году контрольный пакет акций Cowin был продан правительству провинции Ибинь, и новые владельцы уже построили отдельное предприятие, а также показали новую модель под названием Cowin Showjet.



Но несмотря на то, что контрольный пакет акция у правительства, разработкой автомобилей до сих пор занимается Chery, а представленный кроссовер на самом деле является перелицованным Chery Tiggo 4 (в Китае модель продается под названием Tiggo 5X).

В Cowin Showjet полностью новый интерьер, но сам кузов и шасси повторяют своего донора, при этом передняя часть ничего общего не имеет со стилем Chery.

В салоне представленного «паркетника» установили два 10-дюймовых экрана, где один является приборной панелью, а второй это дисплей мультимедийной системы.

Данные про моторную гамму представители Cowin пока не раскрыли, но она скорее всего такая же, как в Tiggo 4.

Старт производства Cowin Showjet намечен на ближайшие месяцы, а в продажу кроссовер поступит весной 2020 года.