«Заряженные» Mini не нуждаются в двигателе внутреннего сгорания

MINI в будущем может полностью лишится традиционных ДВС, вместо которых будут использоваться электрические моторы.

Представитель британского автопроизводителя в США Майк Пейтон журналистам Motor Authority заявил, что в компании не считают, что «заряженные» MINI серии John Cooper Works должны оснащается исключительно ДВС, так как высокую динамику, управляемость и удовольствие от вождения могут обеспечить и электрические силовые установки.

Электрические MINI с шильдиком John Cooper Works могут появиться только после решения проблем с аккумуляторами. Сейчас батареи сильно тяжелые и громоздкие.

Пока не будет решена проблема с аккумуляторами компания будет развивать линейку «заряженных» MINI с ДВС и гибридной силовой установкой.