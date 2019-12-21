Появились фотографии новой эксклюзивной УАЗ «Буханки»

В сети опубликовали шпионский снимок новой версии УАЗ-3909, которую еще называют «Буханка». На снимке видна особая версия модели в синем цвете кузова с дополнительным оборудованием.

Фото было сделано на конвейерной линии автопроизводителя, и на снимке видно три машины, а это указывает на то, что первая партия автомобилей уже произведена, но когда она появится в продаже неизвестно.

Что точно известно, так это наличие в автомобилях 16-дюймовых дисков с покрышками BF Goodrich, экспедиционного багажника на крыше, лебедки, силового бампера, защиты рулевых тяг и лестницы на крышу.

Пока неизвестно будет ли синяя «Буханка» серийной или ее выпустят как спецверсию ограниченным тиражом.