Дилеры в России начали новогодние распродажи автомобилей

С нового года вырастут цены на легковые автомобили, но пока дилерские центры устраивают распродажи и предлагает выгодные сделки.

Специалисты советуют по возможности приобрести новый автомобиль до конца года, тем более что времени осталось очень мало, а в январе некоторые выгодные предложения уже действовать не будут.

При этом начнут со скидками предлагать машины, выпущенные в 2019 году. Также стоит учесть, что сейчас дилерские центры стараются продать как можно больше автомобилей, чтобы выполнить или перевыполнить планы, и декабрь является лучшим месяцем для этого.

Как пишет «Российская газета», например, в «Авилон» на Volkswagen Touareg действует дисконт 1 млн рублей, а на кроссоверы Audi Q5 и Q7 компания запустила выгодное предложение.

Также о скидках перед новым годом объявили и другие автокомпании.