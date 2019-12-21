Как проверить Nissan Juke перед покупкой

Компания Nissan за последние несколько лет выпустила немало автомобилей для передвижения по городу и не только. Однако, самой популярной из имеющихся вариантов городского авто, можно назвать новый Juke. Безусловно, с визуальной точки зрения он напоминает предыдущие версии авто, но техническая составляющая изменилась более чем значительно.

В обязательном порядке старайтесь решить множество технических вопросов непосредственно с продавцом.

Что собой представляет обновленный Ниссан Жук

Этот автомобиль принято считать одним из лучших в плане городской езды. Собственно это не удивительно, ведь небольшой расход топлива, малые габариты и шикарное управление это основные преимущества данной модели авто. Интересно особенностью является то, что он отлично подойдет как для семейных людей, так и для автоледи.

Перед покупкой автомобиля, в обязательном порядке необходимо проверить следующие технические вопросы.

Прежде всего, в обязательном порядке проведите тест-драйв. Сделать это можно только у официальных дилеров, по этой причине, покупайте автомобили в таких местах. В настоящее время, существует несколько официальных представителей на территории России и стран СНГ. Обратите внимание и на расход топлива. В данном случае, будет достаточно заглянуть в технический паспорт автомобиля. Несмотря на это, лучше всего самостоятельно замерить количество потребления горючего, а в случае не совпадения с реальными цифрами, обязательно обращайтесь за помощью к дилерам. Обратите внимание и на дополнительные составляющие, такие, как климат-контроль, АБС и так далее. Эти составляющие доступны далеко не всегда, а зачастую устанавливаются за дополнительную плату. Старайтесь заблаговременно проверять качество проводки. Для этих целей можно пройти компьютерную диагностику. Безусловно, проблемы с этой составляющие возникают у новых автомобилей не так часто, но все, же лучше подстраховаться.

Основные преимущества покупки автомобилей у официальных дилеров

Имеется как минимум несколько преимущественных особенностей.

Сниженная стоимость. У официальных дилеров, цена на автомобили зачастую намного дешевле, чем в простых автомобильных салонах.

Мало того, иногда происходят акции, благодаря которым имеется возможность получить дополнительные скидки на товар.

Если потребуется, у официальных дилеров вы сможете найти машины максимальной комплектации, чего в большинстве автосалонов сделать практически невозможно.

Nissan Juke – один из лучших вариантов, для поездок по городу.