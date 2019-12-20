Как новичку сориентироваться в типоразмерах шин

Разнообразие шин сегодня дает возможность водителю выбрать необходимый вариант по приемлемой для него стоимости. А если заказать нужное изделие на сайте, то можно быть уверенным не только в его качестве, но и своевременной доставке. Особенно это актуально в случаях, когда требуется подобрать шины для спецтехники. А что, если водитель в этом деле – новичок? Как тогда правильно выбрать резину?

Типоразмеры шин: о чем стоит знать водителю-новичку?

Самый простой путь – изучить руководство по эксплуатации автомобиля. Там обязательно указывается маркировка шин, которая рекомендуется производителем для установки. То есть, если там указаны шины 23.5-25, то именно такой типоразмер и стоит приобретать. Если же водителю приходится самому разбираться в тонкостях и нюансах маркировки и конкретно типоразмеров, то тогда надо учесть следующее.

Под типоразмером подразумевается маркировка (надпись) на боковой части шины, указывающая на основные параметры. К примеру, если имеется надпись «150/75 R8», то это означает, что:

ширина протектора изделия составляет 150 мм;

высота боковины – 75% (то есть, 112,5 мм);

посадочный диаметр – 8 дюймов.

Высота боковины высчитывается довольно просто: ширина протектора умножается на процент высоты боковины (150*0,75=112,5 мм).

Посадочный диаметр (R) часто путают с радиусом, хотя сама буква указывает непосредственно на радиальный тип покрышки. Иногда после диаметра может быть добавлена буква С, означающая усиленную норму слойности (такую резину можно использовать в некоторых видах спецтехники).

Также стоит помнить, что любое отклонение параметров шин от рекомендуемых производителем приводит к изменениям характеристик самого авто. И чем сильнее такое отклонение, тем выше риск создания аварийной ситуации на дороге.