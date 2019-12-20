Начались продажи нового большого кроссовера Luxgen URX

Дебют этой новинки проходил в сентябре 2019 года , а теперь марка Luxgen объявила о старте его продаж.



Автомобиль является флагманским в линейке и доступен с единственным 1,8-литровым двигателем.

Его мощность составляет 202 л.с., а работает он в паре с 6-ступенчатой автоматической КП.

Минимальная стоимость нового большого кроссовера Luxgen URX составляет 143 600 юаней, а это почти 1,3 млн рублей. Топовый вариант оценили в 155 600 юаней или 1,4 млн рублей.