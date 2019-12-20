Lada, Toyota и Nissan лидируют на вторичном авторынке России

Аналитики в России рассказали о продажах подержанных автомобилей на вторичном авторынке России за 11 месяцев этого года.

В отчетный период лидером по продажам стали автомобили бренда Лада, на которые приходится 24,9% от всех продаж или 1,23 млн экземпляров.

При этом в целом авторынок в этом году составил 4,94 млн единиц. Toyota и Nissan располагаются на втором и третьем месте по популярности.

Их показатели составили 546 600 и 278 400 реализованных авто с пробегом соответственно. Hyundai (259,7 тыс. ед.) и KIA (241,5 тыс. ед.) находятся в пятерке лидеров, причем отмечается, что такие автомобили стали лидерами по росту продаж — +5,2% и +9,8%.

Лидерство среди премиальных автомобилей удерживают такие бренды как Mercedes-Benz (115,9 тыс. ед.), BMW (107,4 тыс. ед.) и Audi (85,7 тыс. ед.), которые также входят и в десятку лидеров на вторичном рынке.