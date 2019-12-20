Объявление о продаже редкого автомобиля появилось на сайте «Авито».
Пикап ГАЗ-2308 «Атаман» выставили на продажу за 600 000 рублей
20.12.2019 18:09
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Продавец предлагает приобрести ГАЗ-2308 «Атаман» стоимостью 600 000 рублей. Данный автомобиля является экспериментальной и в свое время серийным он так и не стал, хотя в 90-х годах он представлял собой интересный и ценный прототип Горьковского завода.
Ранее предполагалось, что он станет основой целого семейства, но в итоге было выпущено несколько экземпляров и проект закрыли.
Пикап получил рамную конструкцию, рессорную заднюю подвеску, пружинный передний мост и кабину от грузового ГАЗ-3307.
Публике ГАЗ-2308 «Атаман» показали в 1996 году и тогда в нем был заявлен турбированный ГАЗ-5601 и 2.3-литровый двигатель от ЗМЗ. Выставленный на продажу образец имеет документы и продается жителей Нижегородской области.
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