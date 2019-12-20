Новую бюджетную модель Volkswagen показали на открытке

Новинок станет прототип нового электромобиля, который будет представлен на автосалоне в Женеве в марте 2020 года. Новая модель станет самой доступной в линейке электрокаров компании.

Это будет хэтчбек стоимость до 20 тысяч евро. К тому же автомобиль окажется первым, который создадут на новейшей платформе MEB Entry, а она представляет собою упрощённую версию шасси MEB.

По габаритам модель, название которой не раскрывается, будет сопоставима с e-up!. На одной подзарядке электрокар проедет от 210 до 240 км.

Другие подробности пока не известны.