Немецкий автопроизводитель разослал журналистам рождественскую открытку, на которой показали силуэт нового автомобиля.
Новую бюджетную модель Volkswagen показали на открытке
20.12.2019 18:00
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Новинок станет прототип нового электромобиля, который будет представлен на автосалоне в Женеве в марте 2020 года. Новая модель станет самой доступной в линейке электрокаров компании.
Это будет хэтчбек стоимость до 20 тысяч евро. К тому же автомобиль окажется первым, который создадут на новейшей платформе MEB Entry, а она представляет собою упрощённую версию шасси MEB.
По габаритам модель, название которой не раскрывается, будет сопоставима с e-up!. На одной подзарядке электрокар проедет от 210 до 240 км.
Другие подробности пока не известны.
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