Раскрыты подробности об обновленном Volkswagen Passat для России

Недавно сообщалось, что немецкая марка Volkswagen в России представит несколько новинок в 2020 году, одной из которых станет обновленный Volkswagen Passat.

20 декабря автопроизводитель решил раскрыть информацию о модели, а стоимость и комплектации обещают раскрыть позднее.

Российский офис подтвердил информацию, что обновленный Passat выйдет в России в первом квартале следующего года.

Его предложат с двумя силовыми установками, а в списке оснащенности будет полуавтономная система вождения IQ.Drive.

В моторной гамме обновленного седана будут представлены только бензиновые моторы. Один из них будет объёмом 1,4 литра и мощностью 150 л.с., а вторым окажется 2,0-литровый агрегат с отдачей 190 л.с.

Первый работает с механической КП, а второй предложат с 7-ступенчатой роботизированной трансмиссией.

В связи с низким спросом на актуальный Passat с дизельной установкой, в обновленной версии такой силовой агрегат решили не предлагать.

Еще в компании предложат для автомобиля адаптивные матричные IQ.Light, но за дополнительную плату.

Опцией еще будет мультимедийная система Discover Pro, в которой дисплей будет 9.2-дюймовый, а также появится навигация.

В списке оснащенности еще будет комплекс IQ.Drive. В нем появится интеллектуальный круиз-контроль, система мониторинга слепых зон и удержания в полосе.