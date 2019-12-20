Новый кроссовер Geely Icon начал поступать к дилерам

Китайская компания на внутреннем рынке начала готовится к продажам своего нового необычного кроссовера Geely Icon.

«Живые» продажи модели, представленной в начале ноября, стартуют в январе 2020 года, но уже сейчас первые партии кроссовера стали поступать к дилерам.

В Сети уже появились фото, сделанные у одного из дилеров. Стоимость и комплектации Geely Icon пока не объявлены.

По информации китайских СМИ, предварительная цена новинки составит 99 900 юаней или около 890 000 рублей.

Geely Icon будет доступен не только на китайском рынке. Есть данные, что он может появится, в том числе и на рынке России.