Немецко-китайский кроссовер Borgward BX3 появился в продаже

Кроссовер Borgward BX3 дебютировал весной этого года и в модельном ряду он стал самым дешевым.

Возрожденный бренд Borgward уже запустил в продажу этот кроссовер. На рынке Китая этот автомобиль представлен в четырех версиях по цене от 96 800 до 130 800 юаней.

Стоимость модели в переводе на российский рубль составляет от 863 000 до 117 млн рублей. Габариты Borgward BX3 составили: 4 410/1 828/1 670 мм, колёсная база – 2 560 мм. Моторная гамма представлена только одним турбированным двигателем объёмом 1,4 литра.

Его мощность, работая в паре с роботизированной КП с двумя сцеплениями составляет 150 лошадиных сил.

Система привода может быть как на переднюю, так и на обе оси. В списке оснащенности заявлена система бесключевого доступа, климат-контроль на две зоны, информационно-развлекательная система с «парящим» экраном, отделка салона кожей, панорамная крыша, колесные диски на 17 дюймов и ряд система безопасности и помощи водителю.

Стоит отметить, что этот кроссовер ранее запатентовали в России, а значит не исключено, что его продажи в следующем году запустят и в нашей стране.