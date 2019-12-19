Купить шины для зимы

Наряду с рисунком протектора, отличие зимних шин от летних заключается в химическом составе, рассчитанном на определенный температурный диапазон. В случае использования шин за пределами данного диапазона они лишаются своих преимуществ и не могут обеспечить необходимое сцепление с дорожным полотном. Поэтому обязательно следует выполнять замену резины в соответствии с текущим сезоном.

Как выбрать тип резины для зимы

Все зимние покрышки делятся на три основных типа, которые предназначены для разных климатических условий. Чтобы купить шины на tirepro.kz, которые более всего подходят для определенных условий, надо иметь представление об особенностях каждого типа:

Шипованные шины. Благодаря наличию противоскользящих шипов из металла они хорошо сцепляются с дорожным покрытием и обеспечивают эффективное торможение. Такая резина предназначена для езды по сухому твердому льду в регионах с суровыми зимами.

Фрикционные шины скандинавского типа. Они имеют значительное сходство с шипованными покрышками. Разница заключается в отсутствии противоскользящих шипов. Такая резина используется для движения по заснеженному дорожному полотну при сильном холоде.

Фрикционные шины европейского типа. Такая резина предназначена для регионов с теплыми и влажными зимами, во время которых часто выпадает дождь и мокрый снег.

Полезные рекомендации для приобретения зимних шин

Кроме учета особенностей разных типов шин для зимы, при их покупке надо соблюдать ряд несложных правил:

Для продления времени службы шин для зимы нужно через каждые 8 тыс. км пробега менять местами резину, установленную на передней и задней осях.

Совершенно недопустимо устанавливать резину для зимы только на ведущую ось машины. Это заметно увеличит риск заноса вследствие разницы в сцеплении колес на передней и задней осях с дорогой.

При использовании комплекта покрышек на протяжении нескольких лет нужно устанавливать лучше всего сохранившуюся пару на заднюю ось машины для снижения риска заноса.

Нельзя покупать подержанные шины для зимы из-за их низкой стоимости. Со временем качество резины ухудшается, вследствие чего появляющийся износ может свести на нет достигнутую таким способом экономию.

Покупка правильно выбранных шин для зимы позволяет значительно увеличить безопасность езды на автомобиле. По этой причине решать данную задачу необходимо с максимальной серьезностью. Использование вышеприведенных советов в этом поможет.