Услуга по приему сажевых фильтров в интернете
Сажевый фильтр это важный элемент выхлопной системы дизельного двигателя. Основная задача этого элемента вредные вещества и копоть, которые возникают в процессе эксплуатации агрегата.
При этом сажевый фильтр это расходная деталь, которая со временем приходит в негодность и требует замены. Раньше пришедшие в негодность фильтры просто выбрасывали на свалку. Однако сейчас у их владельцев появилась прекрасная возможность заработать на продаже этого элемента. Скупкой старых фильтров занимаются специализированные компании, которые в дальнейшем используют материалы, из которых стоит фильтр для переработки. Сегодня сдать сажевый фильтр тут можно просто прописав необходимый запрос в поисковике интернет браузера.
Как работает сервис по скупке сажевых фильтров
Итак если владелец автомобиля или другой техники с дизельной силовой установкой имеет в наличие испорченный сажевый фильтр у него есть шанс получить средства, которые позволят ему значительно снизить затраты на покупку нового фильтра. В среднем компании занимающиеся скупкой подобных деталей предлагают своим клиентам от 300 до 2700 гривен за каждый килограмм изделия. Сам процесс скупки выглядит следующим образом.
- Для начала продавец должен найти подходящий сервис, который специализируется на скупке вторсырья и в том числе сажевых фильтров.
- Сделать это можно очень легко следует только прописать в сети подходящий запрос.
- После того как продавец свяжется со специалистами его спросят о том какой именно фильтр у него есть, узнают название компании производителя, технические параметры элемента.
- На следующем этапе сотрудники фирмы приедут к продавцу на указанный адрес где они осмотрят фильтр и сделают его предварительную оценку.
- Если цена устроит обе стороны будет осуществлена сделка с расчетом на месте.
- Дальше представители сервиса погрузят фильтр или фильтры в автомобиль и увезут его.
Обычно вся процедура с момента приезда сотрудников сервиса занимает не более получаса.
Преимущества работы с оналйн сервисами скупки сажевых фильтров
Для продавца вторсырья работа со специализированными компаниями несет в себе целый ряд преимуществ, в том числе это:
- покупка фильтра происходит на месте, которое выберет сам продавец;
- не придется тратить деньги на вывоз;
- расчет происходит сразу после покупки наличными деньгами.
Все это делает процедуру продажи саженного фильтра очень простой.