Услуга по приему сажевых фильтров в интернете

Сажевый фильтр это важный элемент выхлопной системы дизельного двигателя. Основная задача этого элемента вредные вещества и копоть, которые возникают в процессе эксплуатации агрегата.

При этом сажевый фильтр это расходная деталь, которая со временем приходит в негодность и требует замены. Раньше пришедшие в негодность фильтры просто выбрасывали на свалку. Однако сейчас у их владельцев появилась прекрасная возможность заработать на продаже этого элемента. Скупкой старых фильтров занимаются специализированные компании, которые в дальнейшем используют материалы, из которых стоит фильтр для переработки. Сегодня сдать сажевый фильтр тут можно просто прописав необходимый запрос в поисковике интернет браузера.

Как работает сервис по скупке сажевых фильтров

Итак если владелец автомобиля или другой техники с дизельной силовой установкой имеет в наличие испорченный сажевый фильтр у него есть шанс получить средства, которые позволят ему значительно снизить затраты на покупку нового фильтра. В среднем компании занимающиеся скупкой подобных деталей предлагают своим клиентам от 300 до 2700 гривен за каждый килограмм изделия. Сам процесс скупки выглядит следующим образом.

Для начала продавец должен найти подходящий сервис, который специализируется на скупке вторсырья и в том числе сажевых фильтров. Сделать это можно очень легко следует только прописать в сети подходящий запрос. После того как продавец свяжется со специалистами его спросят о том какой именно фильтр у него есть, узнают название компании производителя, технические параметры элемента. На следующем этапе сотрудники фирмы приедут к продавцу на указанный адрес где они осмотрят фильтр и сделают его предварительную оценку. Если цена устроит обе стороны будет осуществлена сделка с расчетом на месте. Дальше представители сервиса погрузят фильтр или фильтры в автомобиль и увезут его.

Обычно вся процедура с момента приезда сотрудников сервиса занимает не более получаса.

Преимущества работы с оналйн сервисами скупки сажевых фильтров

Для продавца вторсырья работа со специализированными компаниями несет в себе целый ряд преимуществ, в том числе это:

покупка фильтра происходит на месте, которое выберет сам продавец;

не придется тратить деньги на вывоз;

расчет происходит сразу после покупки наличными деньгами.

Все это делает процедуру продажи саженного фильтра очень простой.