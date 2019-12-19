Как выбрать бустер

Все родители, стараются предоставить ребенку максимально полезную и безопасную окружающую среду. Не удивительно что вопрос безопасности малыша во время поездок вызывает у родителей массу вопросов. И первый из них : «Как защитить малыша от травмы во время поездок?» Сегодня производители детских товаров предлагают широкий ассортимент средств. Например автокресло бустер. У родителей, это самый популярный вариант защиты ребенка. Также бустеры обычно устанавливают на задних сидениях.

Задача как у автокресла так и у бустера одинаковая, есть одно важное отличие. Бустер – предназначен для деток постарше (15-36 кг). Это связано с тем что, он без спинки. По сути эго еще называю подушкой. А главное преимущество перед последним, это эго легкость и малогабаритность. Автокресло может занимать очень много мета, чего не скажешь про бустер.

Бустер в машину

Существуют очень много советов по выбору такого важного изделия. Но мы выделим самые основные из них. Перед покупкой, учитывайте такие характеристики:

Качество. Сегодня Вы можете найти огромный ассортимент бустер купить , разных каркасов: пластик, пенопласт и метал. Обязательно, требуйте сертификат качества на товар.

Комфорт. Очень важно что бы во время поездок крохе было удобно. В связи с этим, самый главный совет при выборе бустеров. Покупайте бустер в присутствии ребенка. Это важно так как, у подушки ремней нету, используются ремни которые установлены в машине. Подушечка приподымает тело ребенка, и ремень будет застегиваться под ключицей.

Бустер isofix. Желательно что бы он присутствовал в бустерах. Изофикс – это специальная система крепления в машину. С ней малышу будет безопасней.

Простота в уходе. Если Вы выберете вариант со съёмным чехлом Вы сможете его без особых усилий постирать в стиральной машинке.

Категория (группа) бустера.

Подлокотник. Он сможет минимизировать травму в момент аварии.

Маленькая спинка. Сейчас продают много моделей на есть маленькая спинка. Она поможет сделать поездку комфортней и безопасней.

Если говорить про материал каркаса, самыми популярными на данный момент являются: пенопласт и пластик. Пенопласт из-за своей структуры, склонен сохранять тепло, в отличие от конкурентов. Вариант может быть актуален зимой. В плане безопасности, более прочным вариант будет металлический бустер. Он в отличие от пенопластового более плотный и крепкий, потому сможет обеспечить безопасность в момент аварии.

Купить бустер

Важна категория автокресла и бустера. Существует несколько категорий: 2/3 (15-36 кг) и 3 группа (22-36 кг)

В первую очередь стоит задуматься о покупке если:

У ребенка возникает дискомфорт в кресле ІІ – ІІІ категории.

Необходимо разместить несколько детей на заднем сидении.

Поездка с постоянными сменами автомобилей. Из — за своей легкости, бустер отлично справится с данной задачей.

Экономия. Бустеры намного выгоднее нежели автокресло.

Не забывайте, что ездить в бустере будете не Вы, а ребенок, дайте возможность ему самому выбрать комфортный для него вариант. Это также обезопасит от плача и истерик от неудобства устройства в машине.