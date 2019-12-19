«Лексусы» получили уникальную противоугонную маркировку

Lexus в своих автомобилях начала применять новый противоугонный идентификатор, который по сути делает бесполезным изменение VIN-номера автомобиля.

Новая система маркировки получила название L-Mark, она представлена специальными метками с PIN-кодом.

Эти метки размером не более 1 мм в диаметре и рассмотреть их можно только при многократном увеличении.

На каждом автомобиле такие метки будут наносить на разные части кузова, причем PIN-код в базе будет связан с VIN-номером.

Таким образом, новые машины Lexus бесполезно угонять с целью изменения VIN-номера и дальнейшей перепродажи.

В японской компании отметили, что точек L-Mark на кузове может быть до 10 тыс. ед. Их наносят на педали, в моторном отсеке, на петли дверей, а также кожухах и патрубках.