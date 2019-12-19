Разработчики бортовой системы «Яндекс.Авто» анонсировали обновление системы, а также анонсировали основные ее улучшения.
«Яндекс.Авто» получит новые функции и обновленный дизайн
20.12.2019 00:46
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С выходом обновления «Яндекс.Авто» автовладельцы с установленной мультимедийной системой от российского производителя получат возможность через смартфон искать автомобиль на парковке и настраивать виджеты на главном экране.
Также появится возможность использовать один аккаунт в «Навигаторе», «Яндекс.Авто» и смартфоне. Таким образом, можно будет планировать маршруты на смартфоне.
Еще обновление платформы принесет более современный внешний вид оболочки автомобильной платформы.
Предустановленную с завода платформу «Яндекс.Авто» автовладельцы могут обновить у официального дилера. Остальные скоро смогут получить обновление «по воздуху».
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