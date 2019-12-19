«Яндекс.Авто» получит новые функции и обновленный дизайн

Разработчики бортовой системы «Яндекс.Авто» анонсировали обновление системы, а также анонсировали основные ее улучшения.

С выходом обновления «Яндекс.Авто» автовладельцы с установленной мультимедийной системой от российского производителя получат возможность через смартфон искать автомобиль на парковке и настраивать виджеты на главном экране.

Также появится возможность использовать один аккаунт в «Навигаторе», «Яндекс.Авто» и смартфоне. Таким образом, можно будет планировать маршруты на смартфоне.

Еще обновление платформы принесет более современный внешний вид оболочки автомобильной платформы.

Предустановленную с завода платформу «Яндекс.Авто» автовладельцы могут обновить у официального дилера. Остальные скоро смогут получить обновление «по воздуху».