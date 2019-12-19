Стала известна стоимость на «Русский Прадо» от УАЗ

Последнее время в Сети раскрывают все больше информации о новом внедорожнике от Ульяновского автомобильного завода.

Так, недавно компания запатентовала некоторые элементы салона, а также были опубликованы полные подробности о новинке.

На этот раз генеральный директор компании, раскрыл еще некоторую информацию и назвал предварительную стоимость.

Говоря о ценах было сказано, что новый кроссовер будет на 7-8% дороже от обычного Патриота. Название автомобиля по-прежнему неизвестно, а в Сети его прозвали как «Русский Прадо».

Если отталкиваться от актуальной стоимости Патриота, то цена кроссовера составила бы минимум 900 тысяч рублей и максимум 1,4 млн рублей.

Впрочем, это соответствует раннему заявлению о выпуске новой модели стоимостью 1,5 млн рублей.

Представитель компании подтвердил наличие турбированного мотора, шестискоростной КП и новой раздаточной коробки в автомобиле.

Более того, было заявлено, что в машине в отличие от других авто решат проблему коррозионной стойкости и улучшат качество лакокрасочного покрытия. Премьеру Русского Прадо анонсировали конец 2021 года.