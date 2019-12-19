Появились фотографии серийного авто Kia с новым логотипом

Недавно стало известно о патенте компанией Kia нового логотипа, где название бренда пишется слитно.

Тогда было предположение, что новый логотип марка начнет применять в электрокарах, но не исключалось, что она изменит его для всего модельного ряда.

В Сети между тем появились фотографии автомобиля Kia с новым логотипом. Интересно, что автомобиль серийный и он оснащен двигателем внутреннего сгорания.

На фотографиях запечатлена серийная версия представленного этой весной концепта Imagine. Ни о появлении товарной версии этой модели.

Ни о смене логотипа в компании не заявляли. Остается только дождаться официального заявления представителей Kia.