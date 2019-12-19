Кроссовер Kia XCeed может появится в России

В компании Kia рассказали о новинках, которые появятся на российском рынке в следующем году.

Так, уже известно, что в нашей стране начнут продавать компактный кроссовер Seltos. Его сборку организуют на предприятии «Автотор».

Он будет представлен с тремя силовыми установками и четырьмя типами трансмиссий. Модель в России уже получила ОТТС благодаря которому и стали известны особенности.

Также компания пополнит модельный ряд новым внедорожником Mohave, который также прошел сертификацию в нашей стране.

Еще одной новинкой для РФ станет новое поколение Kia Optima, но не факт, что это случится в 2020 году. В компании пообещали рассказать о сроках выхода автомобиля позднее.

Что касается Kia XCeed, то пока окончательного решения по его выходу не принято, однако такая возможность рассматривается.