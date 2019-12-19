Составили топ-10 кроссоверов в РФ ценой от 2,0 до 2,5 млн рублей

Российские аналитики из «Автостат» продолжают рассказывать о популярных автомобилях в разных ценовых сегментах.

На этот раз специалисты назвали самые продаваемые кроссоверы со средней стоимостью 2,0-2,5 млн рублей. В этом сегменте лидером оказался японский Toyota RAV4.

Его продажи за 10 месяцев этого года составили 22 991 ед., а средневзвешенная стоимость – 2 017 000 рублей.

Вторым в этом рейтинге оказался Skoda Kodiaq, реализованный в количестве 19 881 ед. по средней цене 2 236 000 рублей.

Третье место оказалось за Mitsubishi Outlander – 2 017 000 руб. (19 495 ед.)

Четвертое и пятое место досталось Mazda CX-5 (17 804 ед.; 2 026 000 руб.) и KIA Sorento (4 290 ед; 2 004 000 руб.).

Еще в топ-10 оказались:

Subaru Forester (4 231 ед.; 2 367 000 руб.),

Mercedes-Benz GLA (2 560 ед.; 2 468 000 руб.),

Mitsubishi Eclipse Cross (1 414 ед.; 2 024 000 руб.),

Honda CR-V (1 286 ед.; 2 470 000 руб.).

Subaru XV (831 ед.; 2 139 000 руб.).