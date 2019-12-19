Kia зарегистрировала имя для нового компактного кроссовера

В компании Kia ранее рассказывали, что готовят новый кроссовер, который должен стать конкурентом популярному Hyundai Venue.

Об этом проекте стали появляться новые подробности и уже даже известно название будущей новинки. Kia зарегистрировала новую торговую марку – Sonet.

По предварительным данным, именно такое название будет носить новый кроссовер, дебют которого состоится в 2020 году.

В первую очередь новая модель разрабатывается для индийского рынка, и там же будет организовано его серийное производство.

Премьера новинки может состояться в феврале на автосалоне в Нью-Дели, где покажут концепт кроссовера. До конца 2020 года появится и его серийная версия. В его основе будет та же платформа, что и в Hyundai Venue.