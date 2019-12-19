Названы самые популярные цвета автомобилей в России

Самые популярные цвета автомобилей были названы исходя из данных по продажам машины в компании «Авилон».

Аналитики этой компании и рассказали о любимых цветах кузова машин. Оказалось, что россияне предпочитают белые автомобили.

Больше всего в таком цвете продавались Volkswagen Polo и Hyundai Solaris, а также модели Jaguar.

Черный цвет авто оказался на втором месте и такой варианта окраса кузова предпочитали клиенты Mercedes и покупатели Cadillac Escalade.

Также самыми популярными цветами стали: серый, синий и серебристый. Отмечается, что покупатели чаще выбирают не чистые цвета машин, а многогранные типа металлика.

Среди ярких цветов лидирует красный, изумрудный и оранжевый. Еще в исследовании указали, что молодежь в России предпочитает Hyundai Solaris, но в Москве любимыми автомобилями жителей стали модели марки BMW.