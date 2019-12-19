Кроссовер Kia Sportage является одним из самых востребованных на российском рынке автомобилей.
За два года Kia Sportage прибавил в цене 120 тысяч рублей
19.12.2019 07:57
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Эксперты сайта «Цена Авто» решили проанализировать изменение цен на эту модель и выяснить, насколько она прибавила в цене за период с декабря 2017 года.
Так, стало известно, что за последние два года начальный ценник Kia Sportage увеличился на 120 тысяч рублей.
Сейчас модель представлена на российском рынке в 22 версиях с бензиновыми моторами. В начальной комплектации предлагается двухлитровый 150-сильный агрегат, механика и передний привод.
Ее стоимость составляет 1 389 900 рублей. Топовый вариант доступен с 2,4-литровым 184-сильным мотором, автоматической КП и полноприводной системой по цене 2 279 900 рублей.
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