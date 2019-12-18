Как подобрать шины R16 по размеру на автомобиль

Диаметр R16 является одним из самых распространенных и типовых размеров шин для легковых автомобилей иностранного производства. Чтобы подобрать наилучший вариант от лидирующий производителей шин, добро пожаловать в интернет-магазин https://shyp-shyna.com.ua/ru/catalogs/tyres/filter/diameter-16/. Здесь собран богатый каталог продукции с доставкой по Украине.

Приобрести шины с 16 диаметром можно не только для легковых авто, но и легкогрузовых. Перед тем, как выбрать модель, важно обратить внимание на рисунок протектора, дающий гарантию безопасности в процессе вождения. Его состояние полностью определяет готовность машины к различным погодным условиям.

Какими бывают шины R16

Среди самых популярных и основных типоразмеров шин можно представить следующие:

205\55;

205\60;

215\55;

215\60;

215\65;

225\55;

235\60;

245\70;

265\70.

Особенности конструкции

От выбора шин зависит управляемость автомобиля, безопасность вождения в различных климатических условиях и комфорт. В процессе выбора важно обратить внимание на технические характеристики автомобиля. Если подбор шин будет осуществлен неправильно, это может привести к серьезным проблемам в будущем.

Основным критериям подбора является типоразмер. Его можно найти в документации, приложенной к автомобилю. В зависимости от диаметра диска, подбираются соответствующие шины.

Чтобы успешно подобрать шины 16-го радиуса, важно учитывать погодные условия на местности, влияющие на работу ТС.

Так, например, летом, большое влияние оказываются выпавшие осадки (неважно в каком количестве). Есть риск возникновения аквапланирования, из-за чего водитель может потерять управление на дороге. Чтобы снизить риск возникновения, рисунок протектора снабжен водоотводящими каналами. Это позволяет быстро избавиться от лишней воды в контактных точках, улучшить сцепление с дорожным покрытием и стабилизировать езду на мокром асфальтном покрытии.

С наступлением межсезона и зимы на управляемость автомобиля зачастую оказывает гололед, заснеженность трасс и накатанный снег. Чтобы обезопасить водителей, производители снабжают шины большим количеством ламелей. Их устанавливают на различные виды шипов. Для производства используют специальный материал. Резина должна быть термостойкой, чтобы сохранить надлежащие эксплуатационные характеристики. В отличие от летней резины, зимняя обладает повышенной эластичностью, что при низких температурах не происходило замерзания. Протекторный рисунок грубее, по всей поверхности присутствует ламелизация, блоки больших размеров и повышенным уровнем жесткости.

Новички, которые стали управлять автомобилем в недавнем времени, делают большой акцент на дизайнерской привлекательности протекторного рисунка. Однако опытные водители стараются обращать внимание в первую очередь на технические характеристики, безопасность управления и материалы, которые использовались для изготовления.

Итог

В продаже самым популярным является симметричный с ненаправленным рисунком протектора дизайн. Отличительной чертой конструкции выступает специфичное расположение элементов, отлично справляющихся с шумом. Позволяют создать максимально комфортные условия для вождения в любых условиях.

Приобретая ассиметричные с ненаправленным рисунком шины можно увеличить контакт с дорожным покрытием и улучшить управление автомобиля. Для людей, любящих ездить на высокой скорости, оптимальным решением станут шины с симметричным направленным рисунком.

Чтобы выбрать наилучший вариант, каждый водитель должен обратить внимание на технические характеристики, учитывать манеру езды, а также климатические условия.