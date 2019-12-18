В мире появился новый трансатлантический автогигант

Два крупнейших в мире концерна Fiat Chrysler и PSA официально объявили о своем слиянии. Переговоры об этом процессе активно велись последние несколько недель.

Все подробности о слиянии автогигантов не раскрываются, но ожидается, что сделка полностью завершится через год. После этого в мире появится крупнейший трансатлантический альянс.

Ожидается, что 80% от синергии концернами будет достигнута через четыре года.

Известно, что акционеры Fiat Chrysler и PSA будут владеть 50% акций новой объединенной группы, а главой большого концерна станет Карлос Таварес. Он будет президентом крупной компании пять лет.

Объединение Fiat Chrysler и PSA позволит группе занять четвертое место в мире по продажам автомобилей.