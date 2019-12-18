Skoda продемонстрировала салон новейшего кроссовера

Чешская марка готовит новый кроссовер, который будет представлен на индийском рынке.

Сегодня компания распространила в сети эскиз, на котором продемонстрировала салон новинки. Ее презентация состоится в феврале будущего года на автосалоне в Дели.

Его внешность будет выполнена в стилистике концепта VISION IN, а в салоне некоторые решения позаимствуют от хэтчбека Scala.

В интерьере новинки будет трехспицевый руль, компактный селектор КП, а также виртуальная приборная панель.

Создают кроссовер на платформе MQB A0, которая уже лежит в основе моделей Polo и T-Cross. Длина кроссовера будет чуть более 4 метров.