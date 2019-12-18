Ранее на новый кроссовер Lifan X70 были названы российские цены и тогда же стало известно, что модель лишилась базовой комплектации и стала дороже.
В Россию скоро привезут еще одну партию кроссоверов Lifan X70
18.12.2019 14:09
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Как рассказали в пресс-службе компании, еще одна партия кроссоверов была отправлена в нашу страну.
Сообщается, что партия кроссоверов для российского рынка была отправлена из Китая 6 декабря и по предварительным подсчетам к дилерам она приедет уже 21 декабря.
Поставки машин в России, как отметили в компании, осуществляются в рамках стратегического сотрудничества Lifan Industry и Brilliance Auto, подписанного в ноябре.
По словам сотрудников Lifan Auto, «эта партия автомобилей является лишь частью заказа на экспорт в Россию».
В России назвали цены на кроссовер Lifan X70 китайской сборки
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