Несколько дней назад российский автогигант официально объявил о старте серийной сборки обновленного внедорожника Lada 4×4.

Тогда компания опубликовала только одно фото салона, но теперь АвтоВАЗ показал в деталях салон обновлённой Lada 4×4, распространив партию новых изображений.

На представленных снимках показали новую переднюю панель, электронный блок управления климатом, увеличенные воздуховоды, перчаточный ящик с увеличенным объёмом, а также иную комбинацию приборов.

Еще на фото обращают внимание на измененный центральный тоннель пола, где есть ниша для смартфона, розетки, более глубокие подстаканники и кнопки стеклоподъемников.

В салоне обновлённой Lada 4×4 еще изменился блок управления светом, новый задний диван с измененной формой и двумя подголовниками, а в передних сидениях модернизированы механизм складывания.

Обивку стоек лобового стекла и потолочных поручней изменили, а потолок во внедорожнике теперь формованный.

Там же расположены и солнцезащитные козырьки. Среди важных изменений стоит отметить и появление встроенной боковой подушки безопасности в водительском кресле.