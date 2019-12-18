Это будет возможно благодаря серийной сборке электромобиля на китайском предприятии.
Электрокары Tesla Model 3 могут подешеветь на 20% и более
18.12.2019 13:45
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По информации агентства Bloomberg, электрокары Tesla Model 3 могут подешеветь на 20% и более уже в 2020 году.
Tesla намерена использовать как можно больше комплектующих местного производства, а это позволит избежать пошлин на импорт.
К тому же на китайском рынке Model 3 упадет в цене до 300 тысяч юаней за экземпляр, против 355 800 юаней.
В эквиваленте самый доступный электромобиль бренда предлагают за 50 550 долларов.
Учитывая тот факт, что темпы продаж электрокаров в Китае замедлились, снижение стоимости позволит сделать Tesla Model 3 привлекательным предложением.
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