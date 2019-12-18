Это будет возможно благодаря серийной сборке электромобиля на китайском предприятии.



По информации агентства Bloomberg, электрокары Tesla Model 3 могут подешеветь на 20% и более уже в 2020 году.

Tesla намерена использовать как можно больше комплектующих местного производства, а это позволит избежать пошлин на импорт.

К тому же на китайском рынке Model 3 упадет в цене до 300 тысяч юаней за экземпляр, против 355 800 юаней.

В эквиваленте самый доступный электромобиль бренда предлагают за 50 550 долларов.

Учитывая тот факт, что темпы продаж электрокаров в Китае замедлились, снижение стоимости позволит сделать Tesla Model 3 привлекательным предложением.