GAC и NIO анонсировали новейший электрический кроссовер

Модель представят 27 декабря, а в продаже в Китае он появится в начале следующего года.

На электрокар Hycan начали принимать заказы еще в октябре, при этом внешность модели и ее технические характеристики на старте приема заказов не раскрывали. Было только сказано, что запас хода кроссовера составляет 650 км.



Клиенты при заказе еще непредставленного кроссовера ориентировались на концепт модели, который был показан летом 2019 года.

В концепте использовали выдвижные дверные ручки, светодиодную оптику и двухцветный кузов.

В салоне модели был установлен большой экран Г-образной формы объединяющий в себе панель приборов, мультимедийный экран и блок для управления системами авто.