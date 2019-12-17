Хэтчбек Aygo от Toyota превратится в кроссовер

Toyota из маленького хэтбека Aygo сделает кроссовер, но это произойдёт при смене поколения.

Как стало известно Autocar, третье поколение Aygo получит увеличенный дорожный просвет и пластиковый обвес по периметру кузова.

Об этом изданию сообщил вице-президент европейского филиала Toyota Мэтт Харрисон. Третье поколение Toyota Aygo появится не раньше 2021 года.

Также Харрисон опроверг информацию, что новый Aygo станет электрокаром. При этом представитель не стал отрицать, что в будущем эта модель получит электрический мотор, но пока целью автопроизводителя является создание моделей с недорогими ДВС.