Volkswagen Tiguan стал самым доходным автомобилем в России

Кроссовер был продан в количестве 4 095 единиц в ноябре и принес компании 8 млрд рублей.

В отчетный период в нашей стране было продано автомобилей на сумму 201 млрд рублей, а показатель за период с января по ноябрь составил 2 трлн рублей.

Вторым самым доходным автомобилем стал кроссовер Hyundai Creta. Его объёмы продаж составили 6 398 единиц на сумму 7,2 млрд рублей.

В тройке лидеров оказался Kia Rio с показателем 6,8 млрд рублей (7 457 ед.). Lada Vesta и Toyota RAV4 заняли четвертую и пятую строчке соответственно с показателями 5,8 млрд (8 167 ед.) и 5 млрд рублей (2 451 ед.).