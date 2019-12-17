Новый Cadillac Escalade получит уникальный 38-дюймовый экран

Cadillac новое поколение своего самого большого внедорожника покажет 4 февраля 2020 года.

Компания накануне опубликовала первый тизер модели и в нем продемонстрирован изогнутый дисплей диагональю 38 дюймов.

В компании отметили, что такой дисплей впервые будет устанавливаться на серийные автомобили, к тому же в нем увеличили число пикселей до разрешения 4К.

Пока неизвестно, будет ли такой экран устанавливаться во всех версиях внедорожниках Escalade или его предложат в качестве опции.

Между тем, несколько дней назад были опубликованы шпионские снимки внедорожника.

Напомним, в основе Cadillac Escalade лежит платформа от нового поколения внедорожника Chevrolet Silverado, представиленного на прошлой неделе.

Известно, что в новом Escalade будет устанавливать 6,2-литровый V8 мощностью 420 л.с. Помимо этого агрегата можно будет заказать 4,2-литровый мотор, который сейчас можно встретить в CT6 V-Sport.

