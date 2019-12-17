Названа дата премьеры нового поколения Cadillac Escalade

Автопроизводитель рассказал, что премьерный показ автомобиля пройдет в Лос-Анджелесе 4 февраля. Также в компании подтвердили, что основой для внедорожника станет платформа T1XX от Chevrolet Silverado.

Таким образом, в модели появится многорычажная установка с возможностью использования пневмобаллонов. Внешность, нового Cadillac Escalade изменится, но в целом внедорожник останется узнаваемым. Его салон выполнят в стиле прототипа Escala, показанного три года назад.

В моторной гамме предложат восьмицилиндровый двигатель объёмом 6,2 литра, а также турбированный дизельный агрегат объёмом 3,0 литра.

4,2-литровый агрегат новому поколению автомобиля не достанется. Напомним, что актуальная версия Escalade в России представлена с 6,2-литровым агрегатом и «автоматом» по цене от 4 650 00 млн рублей.