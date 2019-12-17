Выпуск легковых автомобилей в России в ноябре упал на 20%

В России сокращаются не только объёмы продаж, но и производства автомобилей.

Так, в прошлом месяце, как сообщил Росстат, на российских предприятиях выпустили 100 тысяч новы автомобилей, что на 19.5% меньше.

За период с начала года с конвейером заводов сошло 1,4 млн машин, а это на 2,1% меньше, чем за 11 месяцев 2018 года.

Стоит отметить, что в ноябре на предприятии в Санкт-Петербурге стартовало серийное производство кроссовера Toyota RAV4 новой генерации.

Что касается производства грузовиков, что в ноябре их было выпущено 15 тыс. экземпляров, а с начала года – 141 тыс. ед. Эти показатели соответствуют результатам прошлого года.