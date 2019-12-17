Перечислили самые популярные SUV на авторынке Москвы

В отчетный период жители столицы купили 784 новых кроссовера Nissan Qashqai, а он и стал самым популярным SUV на авторынке Москвы.

Продажи этой модели в сравнении с ноябрем 2018 года выросли на 71%. Второй результат показал кроссовер Volkswagen Tiguan, реализованный в количестве 710 единиц.

Объёмы продаж этого автомобиля вросли на 12,7%. Бестселлер российского рынка в сегменте кроссоверов Hyundai Creta в Москве стал только третьим.

Его объёмы продаж составили 660 штук, что на 3,5% меньше. Skoda Kodiaq оказался на четвертой строчке с результатом 590 ед., что больше на 32%. Замыкает первую пятерку лидеров KIA Sorento – 380 ед. (+29%).