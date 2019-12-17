Российские аналитики проанализировали продажи кроссоверов на первчином рынке Москвы за ноябрь.
Перечислили самые популярные SUV на авторынке Москвы
17.12.2019 19:19
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В отчетный период жители столицы купили 784 новых кроссовера Nissan Qashqai, а он и стал самым популярным SUV на авторынке Москвы.
Продажи этой модели в сравнении с ноябрем 2018 года выросли на 71%. Второй результат показал кроссовер Volkswagen Tiguan, реализованный в количестве 710 единиц.
Объёмы продаж этого автомобиля вросли на 12,7%. Бестселлер российского рынка в сегменте кроссоверов Hyundai Creta в Москве стал только третьим.
Его объёмы продаж составили 660 штук, что на 3,5% меньше. Skoda Kodiaq оказался на четвертой строчке с результатом 590 ед., что больше на 32%. Замыкает первую пятерку лидеров KIA Sorento – 380 ед. (+29%).
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