Audi озвучила цены на купе-кроссовер Q3 Sportback для России

Российское представительство компании Audi озвучило цена на новый купе-кроссовер Q3 Sportback, который можно будет купить по цене от 2,5 млн рублей.

В дилерских центрах немецкая новинка появится в первом квартале 2020 года.

Напомним, Audi Q3 Sportback был представлен в июле. Кроссовер получил следующие размеры: длина — 4501 мм, ширина — 1849 мм, высота — 156 мм, размер колесной базы 2680 мм.

Объём багажного отделения составляет 530 литров, причем его можно увеличить, сдвинув задние кресла на 150 мм, а еще их можно сложить.

В РФ Audi Q3 Sportback будет предлагаться с базовым 1,4-литровым мотором мощностью 150 л.с. Цена такой версии составляет 2 526 000 рублей.

Также можно будет купить кроссовер с 2,0-литровым агрегатом со 180-сильной отдачей и полным приводом. Стоимость такой версии будет от 2 838 000 рублей.