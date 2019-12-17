Летом этого года немецкая компания провела презентацию нового Volkswagen Passat, который попал на тесты журналистам портала 77km.
Универсал Volkswagen Passat не прошел «лосиный тест»
17.12.2019 19:09
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Они же и решили провести «лосиный тест» и оказались недовольны результатом.
На тесты попал универсал, оснащенный двухлитровым дизельным мотором, в версии Passat R-Line с роботизированной КП.
Максимальная скорость, при которой Passat смог без проблем пройти лосиный тест, составила 73 км/ч. Уже при 76 км/ч универсал начинает заносить.
Было отмечено, что такая же проблема наблюдалась и в соплатформенном автомобиле Arteon.
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