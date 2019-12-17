Технически это уже не те машины, которые были ранее представлены в нашей стране, так как владельцем марки стала другая компания.

В честь возвращения бренда на автомобильный рынок РФ, аналитики решили посчитать, сколько машин этой марки числится в автопарке нашей страны по состоянию на середину этого года.

При исследовании, использовались данные по количеству зарегистрированных машин. В результате в России насчитали 881 тысячу автомобилей Opel, из которых 9,2 тыс. экземпляров приходится на легкие коммерческие авто.

Больше всего в нашей стране числится авто модели Astra (356 тыс. ед.). Ее доля в парке составила более 40%. Также распространенными являются модели Vectra, Corsa и Zafira.

Среди коммерческих моделей наиболее распространенными являются Combo, Vivaro и Movano.