Японский автопроизводитель рассказа о планах по продажам своих автомобилей на следующий год.

Как рассказали в компании, они ожидают роста продаж своих авто несмотря на то, что наблюдается падение спроса на глобальном рынке.

Toyota может продать в 2020 году около 10,8 млн автомобилей, а этот показатель окажется немного выше, чем в этом году.

Стоит отметить, что в данном случае речь идет о продажах не только машин марки Toyota, но и моделей, выпускаемых дочерними предприятиями, в том числе и коммерческая техника.

Между тем, напомним, что мировое лидерство удерживает пять лет подряд Volkswagen Group. В этом году концерн реализует порядка 10,83 млн авто.