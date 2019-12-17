В России автомобили Jeep стали доступны по подписке

Пресс-служба компании FCA Rus официально объявила о запуске услуги Jeep 4 Freedom, в рамках которой автомобили американского бренда будут доступны для подписки.

Арендовать предлагают автомобили Jeep Compass, Grand Cherokee и Wrangler, причем отмечается, что на предоставляемых машинах не будет никаких брендированных логотипов или наклеек.

Минимальный срок аренды составляет 3 суток, а при подписке от 7 суток доставка машины будет осуществляться бесплатно.

Помимо этого, клиенту предложат круглосуточную техподдержку.

Также стоит отметить, что передвигаться на автомобилях Jeep можно до 500 км от МКАД, а это значит, что клиент сможет отправиться в Петербург. Еще при аренде Jeep в стоимость включены две комплексные автомойки.