Kia готовит обновление для самого бюджетного кроссовера Stonic

Kia готовит обновленную версию своего самого доступного кроссовера – Stonic, который заметили на тестах, но пока прототип скрыт под камуфляжной пленкой.

Kia Stonic был представлен в 2017 году, и в зависимости от рынка модель предлагается с разными моторами.

В Корее его продают с литровым турбомотором мощностью 120 л.с. и 1,4-литровым атмосферным ДСВ со 100-сильной отдачей.

В Европе моторная гамма Stonic шире, так как там предлагаются еще 1.0, 1.4 и 1.25-литровые бензиновые агрегаты, а также 1,6-литровый дизель.

Ожидается, что в обновленном Kia Stonic передняя честь будет выполнена в стиле нового кроссовера Kia Seltos. Презентация обновленного Kia Stonic ожидается в 2020 году