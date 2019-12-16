Kia готовит обновленную версию своего самого доступного кроссовера – Stonic, который заметили на тестах, но пока прототип скрыт под камуфляжной пленкой.
Kia готовит обновление для самого бюджетного кроссовера Stonic
16.12.2019 22:49
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Kia Stonic был представлен в 2017 году, и в зависимости от рынка модель предлагается с разными моторами.
В Корее его продают с литровым турбомотором мощностью 120 л.с. и 1,4-литровым атмосферным ДСВ со 100-сильной отдачей.
В Европе моторная гамма Stonic шире, так как там предлагаются еще 1.0, 1.4 и 1.25-литровые бензиновые агрегаты, а также 1,6-литровый дизель.
Ожидается, что в обновленном Kia Stonic передняя честь будет выполнена в стиле нового кроссовера Kia Seltos. Презентация обновленного Kia Stonic ожидается в 2020 году
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