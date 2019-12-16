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Китайский седан Hongqi L5 обновили в стиле Rolls-Royce

Новости
16.12.2019 22:46
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Hongqi выпускает машины для правительства КНР, и автопроизводитель сейчас готовит обновлённую версию седана L5, который доступен для высокопоставленных чиновников.

В Сети были опубликованы изображения седана, благодаря которым стало известно, что передняя его часть осталась без изменений, а вот задние двери теперь открываются против направления движения.

Также седан получил новую изменённую заднюю стойку и новую крышку багажника.

Таким образом, роскошный автомобиль стал больше похож на Rolls-Royce Ghost и Phantom.


Салон седана стал более современным, где все выполнено в классическом стиле, а руль стилизовали под старину.

При этом на центральной консоли установили панель приборов, а ниже расположили сенсорный экран с которого происходит управления всеми опциями машины.

Известно, что обновлённый Hongqi L5 будет комплектоваться прежним 6.0 V12 мощностью 414 л.с.

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